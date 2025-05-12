Завод у Румунії розпочинає серійне виробництво військових дронів

Директор Carfil Мірча Петру Танцу повідомив, що на підприємстві планується випускати сім різних моделей військових дронів

Перші військові безпілотники румунського виробництва Cuda і Sirin почнуть випускати в Брашові на підприємстві Carfil. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на News Brasov.

Румунія має намір вийти на ринок озброєнь, насамперед на тлі того, що Європейський союз виділяє 800 мільярдів євро на розвиток оборонного сектору.

Директор Carfil Мірча Петру Танцу повідомив, що на підприємстві планується випускати сім різних моделей військових дронів. «Ми почнемо з простіших дронів – Cuda та Sirin, а вже цього року перейдемо до виробництва та інших моделей, у тому числі з військовим призначенням. Разом із американським партнером ми визначили бюджет для запуску виробництва перших двох моделей. Почнемо з 25 екземплярів кожної моделі, і, ймовірно, вже у липні загальна кількість становитиме 50 штук. Згодом завод Carfil почне виготовляти компоненти для цих дронів, і до кінця року буде вироблено ще 50 одиниць», – пояснив Танцу.

Дрони, що виробляються в Брашові, викликають інтерес, зокрема з боку Міністерства оборони Румунії. Існує інтерес з боку румунської армії до цих типів дронів, особливо в галузі військово-морського флоту. Міністерство економіки повідомило, що в країні будуть вироблятися військові дрони, вибухові речовини та боєприпаси за стандартами НАТО.

Нагадаємо, РФ після «перемир’я» атакувала Україну 108-ма дронами. У ніч на 11 травня противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

До слова, російський Центр безпілотних систем і технологій прискорює розробку морського безпілотника-носія FPV-дронів. Він буде створений на базі російського морського дрона «Катран», назву якого окупанти вкрали в України.