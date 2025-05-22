США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Пресслужба: Поточний тест не є відповіддю на жодні геополітичні події, однак демонструє технологічну готовність США до протидії сучасним викликам

У ракету було встановлено одну високоточну навчальну бойову частину типу Mark-21

Сполучені Штати здійснили черговий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба бази Космічних сил США «Ванденберг» у Каліфорнії, звідки й було здійснено запуск.

Невдовзі після старту бойовий блок ракети пролетів близько 6 760 км та досяг полігону Рональда Рейгана на атолі Кваджалейн у Республіці Маршаллові Острови. Пуск виконувався у межах планових випробувань, що мають підтвердити надійність, безпечність і бойову готовність ядерного стримування США.

«Цей запуск підкреслює силу ядерного потенціалу США та бойову готовність компонента МБР у стратегічній триаді», – заявив генерал Томас Бюссієр, командувач Командування глобального удару ВПС США. У підготовці були задіяні Міністерство оборони, Міністерство енергетики та Стратегічне командування США.

У ракету було встановлено одну високоточну навчальну бойову частину типу Mark-21. Пресслужба підкреслює, що Minuteman III залишається основою американського ядерного арсеналу, поки триває поступовий перехід до системи нового покоління – Sentinel LG-35A.

«Випробування Minuteman III – це частина нашої довготривалої стратегії підтримки потужного ядерного стримування, яке залишається ключовим елементом безпеки США та наших союзників», – зазначив полковник Дастін Гармон, командир 377-ї групи з тестування та оцінювання.

У пресрелізі наголошується, що подібні випробування проводяться регулярно – з 1960-х років відбулося понад 300 запусків. Поточний тест не є відповіддю на жодні геополітичні події, однак демонструє технологічну готовність США до протидії сучасним викликам.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 травня мала намір здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу «Ярс». Розвідники кажуть, що це для демонстративного тиску та залякування України, а також ЄС і НАТО.

Як відомо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.

До слова, міжконтинентальна балістична ракета «Ярс», одним з різновидів якої є «Орєшнік», може нести ядерні боєголовки. Саме цей фактор є основною загрозою та небезпекою.