Дрони атакували Курськ: спалахнула пожежа, є пошкодження

Зі слів тамтешньої влади, постраждав від атаки 27-річний чоловік

У ніч проти 30 травня у Курську оголосили повітряну тривогу пов'язану з загрозою ударних дронів, згодом прогриміли вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає «Главком».

Очевидці повідомили, що на місто летіли декілька безпілотників, влада заявивла, що ППО відпрацювала, але зафіксовані падіння уламків.

Внаслідок атаки дронів пошкоджено скління у лікарні, за словами губернатора регіону Хінштейна. Також він повідомив, що пошкодження зазнали декілька багатоповерхівок.

Зі слів тамтешньої влади, постраждав від атаки 27-річний чоловік. Він перебував в автомобілі та отримав осколкові поранення. Його госпіталізували.

Після падіння уламків одного з дронів на території лікарні почалася пожежа.

У ніч на 29 травня мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО відбила атаку трьох безпілотників на Московський регіон. Уламки впали на проспекті Вернадського в Москві. Зафіксовано розбиті вікна та пошкоджений фасад житлового комплексу «Міракс Парк» біля станції метро «Південно-Західна» в Москві.

Уламки іншого збитого БПЛА в підмосковному Одинцово впали у дворі житлового комплексу, пошкодивши кілька автомобілів. Там також пошкоджено фасад будинку і вибиті вікна.

У ніч на 28 травня дрони уразили установу поблизу одного з найбільших підприємств мікроелектроніки у Росії. У російському Зеленограді зафіксовано пошкодження в районі технопарку «Елма», одного з центрів мікроелектронної промисловості міста.

Технопарк «Елма» розташований поруч із підприємствами АТ «Мікрон» та іншими ключовими структурами мікроелектроніки РФ.