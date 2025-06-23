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Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану
Глава МЗС Аббас Аракчі мав передати Путіну листа від верховного лідера Ірану
скріншот з відео

Верховний лідер Ірану просить у Путіна допомоги після останніх ударів США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відправив міністра закордонних справ до Москви, щоб попросити російського диктатора Володимира Путіна про суттєвішу підтримку з боку Росії після останніх ударів США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Американський президент Дональд Трамп і Ізраїль публічно висловлювали припущення про можливе вбивство верховного лідера Ірану та зміну режиму – крок, який, за побоюваннями Росії, може занурити Близький Схід у хаос. Хоча Путін засудив ізраїльські удари, він поки що не прокоментував атаки США на іранські ядерні об’єкти, хоча минулого тижня закликав до спокою і запропонував послуги Москви як посередника в ядерній програмі.

Як зазначають джерела Reuters, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі мав передати Путіну листа від Хаменеї з проханням про підтримку. За словами дипломата, Іран і Росія координують свої позиції щодо нинішньої ескалації на Близькому Сході.

Іранські джерела повідомили, що наразі Іран не вражений підтримкою з боку Росії і хоче, щоб Путін зробив більше для надання допомоги проти Ізраїлю та Сполучених Штатів. Джерела не уточнили, яку саме допомогу хотів би отримати Тегеран.

Нагадаємо, «Главком» інформував, що у ніч на неділю США завдали ударів по Натанзу, Фордо та Ісфахану в Ірані. Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично «вирвавши бомбу з його рук» до того, як Тегеран зміг її застосувати. До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив із різкою заявою у відповідь на атаки Сполучених Штатів Америки по іранських мирних ядерних об'єктах. Він назвав дії США «серйозним порушенням Статуту ООН, міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».

Також «Главком» писав, що на саміті «Великої сімки» Іран направив попередження американському президенту Дональду Трампу. У повідомленні йшлося про те, що Тегеран «розбудить» терористичні осередки на території США та інших регіонах світу у разі нападу на країну.

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Теги: Іран росія війна США

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