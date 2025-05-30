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У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів
Дрони атакують Харків
фото з відкритих джерел

Загроза для міста триває

У ніч на 30 травня ворог запустив ударні дроні по Харкову. У місті прогриміла серія вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає «Главком».

Згодом інформацію про вибухи та атаку російських дронів підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. 

«Харків знову під ударом! У місті було чутно вибух. Уточнюємо обставини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях!», – написав він.

Вибухи не вщухають у місті, передають кореспонденти «Суспільного».

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Теги: Харків вибух тривога

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