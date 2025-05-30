У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів
Загроза для міста триває
У ніч на 30 травня ворог запустив ударні дроні по Харкову. У місті прогриміла серія вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає «Главком».
Згодом інформацію про вибухи та атаку російських дронів підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.
«Харків знову під ударом! У місті було чутно вибух. Уточнюємо обставини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях!», – написав він.
Вибухи не вщухають у місті, передають кореспонденти «Суспільного».
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