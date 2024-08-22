Посольство США закликає своїх громадян залишити Україну

Державний департамент має інформацію, що Росія активізує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах

РФ планує завдати ударів по урядових об'єктах в Україні найближчими днями – Держдепартамент

Росія планує завдати ударів по урядових об'єктах в Україні найближчими днями. Відповідну заяву поширив Держдепартамент Сполучених Штатів Амеркии. Посольство США закликає своїх громадян залишити країну.

«Державний департамент має інформацію, що Росія активізує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян США виїхати з України зараз, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно.», – йдеться у повідомленні.

Посольство рекомендує своїм громадянам слідкувати за оновленнями даних у місцевих ЗМІ, дізнатися інформацію про найближчі укриття та ховатись у них в разі оголошення повітряної тривоги.

Нижче наведено додаткову інформацію про безпеку з попереднього оповіщення системи безпеки:

Якщо ви почули гучний вибух або ввімкнули сирени, негайно шукайте укриття.

Якщо ви перебуваєте в будинку або будівлі, перейдіть на найнижчий рівень конструкції з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; Закрийте всі двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон чи отворів.

Якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно шукайте укриття в загартованій конструкції; Якщо такої можливості немає, ляжте і прикрийте голову руками.

Майте на увазі, що навіть якщо ракета або дрон, що наближається, буде перехоплено, уламки, що падають, становлять значний ризик.

Також у посольстві США дали інструкції, як поводитися у разі атаки. «Після атаки тримайтеся подалі від будь-яких уламків і стежте за офіційними вказівками у великих новинних агентствах. Безпекова ситуація по всій Україні дуже нестабільна, і умови можуть погіршуватися без попередження. Громадяни США повинні зберігати пильність і вживати відповідних заходів для підвищення своєї обізнаності про безпеку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній глава Генштабу Британії закликав Захід надати Україні «вирішальну» зброю.