Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Посольство США закликає своїх громадян залишити Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Посольство США закликає своїх громадян залишити Україну
Державний департамент має інформацію, що Росія активізує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах
фото: з відкритих джерел

РФ планує завдати ударів по урядових об'єктах в Україні найближчими днями – Держдепартамент

Росія планує завдати ударів по урядових об'єктах в Україні найближчими днями. Відповідну заяву поширив  Держдепартамент Сполучених Штатів Амеркии. Посольство США закликає своїх громадян залишити країну.

«Державний департамент має інформацію, що Росія активізує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для цивільного населення та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає громадян США виїхати з України зараз, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно.», – йдеться у повідомленні.

Посольство рекомендує своїм громадянам слідкувати за оновленнями даних у місцевих ЗМІ, дізнатися інформацію про найближчі укриття та ховатись у них в разі оголошення повітряної тривоги.

Нижче наведено додаткову інформацію про безпеку з попереднього оповіщення системи безпеки:

Якщо ви почули гучний вибух або ввімкнули сирени, негайно шукайте укриття.
Якщо ви перебуваєте в будинку або будівлі, перейдіть на найнижчий рівень конструкції з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; Закрийте всі двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон чи отворів.
Якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, негайно шукайте укриття в загартованій конструкції; Якщо такої можливості немає, ляжте і прикрийте голову руками.
Майте на увазі, що навіть якщо ракета або дрон, що наближається, буде перехоплено, уламки, що падають, становлять значний ризик.

Також у посольстві США дали інструкції, як поводитися у разі атаки. «Після атаки тримайтеся подалі від будь-яких уламків і стежте за офіційними вказівками у великих новинних агентствах. Безпекова ситуація по всій Україні дуже нестабільна, і умови можуть погіршуватися без попередження. Громадяни США повинні зберігати пильність і вживати відповідних заходів для підвищення своєї обізнаності про безпеку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній глава Генштабу Британії закликав Захід надати Україні «вирішальну» зброю.

Теги: США росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Книгу з автографом Трампа можна купити за тисячу доларів
Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times
16 серпня, 15:44
Вантажний потяг зійшов з рейок і влетів у склади в Оренбурзькій області (відео)
Вантажний потяг зійшов з рейок і влетів у склади в Оренбурзькій області (відео)
15 серпня, 19:34
Під час нічної атаки РФ Повітряні сили збили всі ворожі безпілотники
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити під час нічної атаки РФ
15 серпня, 08:32
Збір коштів для Курщини не може здійснюватися через структури путінського режиму, вважає Рада Форуму Вільної Росії
Хто має допомагати жителям Курщини? Несподівана заява російських опозиціонерів
13 серпня, 17:06
У Курській області відсутнє електропостачання
РФ повідомляє про проблеми зі світлом у Курській області
9 серпня, 21:14
Путін відчайдушно намагається уникнути мобілізації у Росії
Війна на виснаження. Невтішні прогнози для Росії
31 липня, 10:50
Знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони РФ
Українська розвідка уразила три гелікоптери на території РФ упродовж тижня
27 липня, 16:19
Сирський запевнив: Україна має план, як деокупувати Крим, утім він є великою військовою таємницею
Мобілізація, деокупація Криму, звернення до українців за кордоном. Інтерв'ю Сирського The Guardian
24 липня, 12:24
Під час переговорів з Трампом Джонсон намагався пояснити ситуацію в Україні
Українська влада прокоментувала мирний план експрем’єра Джонсона
22 липня, 18:38

Події в Україні

Посольство США закликає своїх громадян залишити Україну
Посольство США закликає своїх громадян залишити Україну
Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю
Лукашенко закликав посилити угрупування військ: що відбувається на кордоні з Білоруссю
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
ЗСУ знищили склад боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі (відео)
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Умєров розповів конгресменам США про військові цілі на прикордонні РФ
Умєров розповів конгресменам США про військові цілі на прикордонні РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
20K
Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт
14K
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
11K
У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua