Українська влада прокоментувала мирний план експрем’єра Джонсона

Під час переговорів з Трампом Джонсон намагався пояснити ситуацію в Україні

За словами Стефанішиної, голос Джонсона дуже цінний, оскільки він має світовий авторитет та визнання

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запропонував мирний план експрезиденту США Дональду Трампу лише за власною ініціативою. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє «Ми-Україна».

«Колишній прем'єр Джонсон діє виключно за власною ініціативою, це його думки, але я вважаю, що ми не повинні також не цінувати його сміливість. Він все ж таки за своєю ініціативою провів зустріч з Трампом», – каже Стефанішина.

Віцепрем'єр наголошує, під час переговорів з Трампом Джонсон намагався пояснити ситуацію в Україні. За словами посадовиці, голос Джонсона дуже цінний, оскільки він має авторитет, визнання та комунікацію з республіканцями.

«Безумовно, він має право на свою думку. І він діє у найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, оскільки знає позицію нашого президента (Володимира Зеленського, - ред.), знає позицію українців. Він робить такі кроки, намагаючись створити поле для дискусій», – додала вона.

Нагадаємо, 16 липня колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

«Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», – заявив Джонсон.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail зазначав, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

Як повідомлялося, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу.