Українська розвідка уразила три гелікоптери на території РФ упродовж тижня

Під прицілом ГУР були ворожі Мі-28, Ка-226 і Мі-8

Українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії упрожовж тижня. Один із них знищений на території аеродрому міністерства оборони РФ. Про це повідомляє rbc.ua із посиланням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що вночі 21 липня на території акціонерного товариства «Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов» (н. п. Томіліно, Московська обл., РФ) унаслідок диверсійних заходів Головного управління розвідки було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

До відома, «Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов» – це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонті вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів. Підприємство включає два дослідно-конструкторські бюро ОКБ «Миля» та ОКБ «Камова», дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

«Також 24 липня внаслідок диверсії було знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони РФ «Кряж» у Самарі», – стверджує джерело видання.

Оновлено. ГУР підтвердило ліквідацію трьох російських гелікоптерів.

Нагадаємо, що сьогодні ворожий винищувач Су-34 розбився у Волгоградській області при виконанні планового навчально-тренувального польоту.

Раніше повідомлялося, що у Якутії зник Robinson R44II після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Про це повідомляла Східно-Сибірська транспортна прокуратура. За даними джерел російських ЗМІ, на борту перебували пілот і три співробітники ФСБ.

Згодом було знайдено уламки гелікоптера Robinson R44, який зник після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі.