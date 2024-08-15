Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити під час нічної атаки РФ

Російські загарбники здійснили чергову атаку на Україну

У ніч на 15 серпня 2024 року ворог знову завдав удару по Україні ракетами та безпілотниками. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, ворог атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – РФ та 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ.

Повітряні сили змогли збити усі безпілотники РФ фото: Telegram/Микола Олещук

Зокрема, Повітряні сили збили ворожі безпілотники у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Нагадаємо, вночі та уранці 15 серпня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики та ударних дронів.

До слова, під ранок 15 серпня російські війська вдарили ракетами по Полтавщині. Близько 5:00 у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

Як повідомлялося, російські загарбники просунулися полями на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного на Покровському напрямку.