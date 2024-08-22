Колишній британський генерал закликав Захід надати Україні «вирішальну» зброю

Патрік Сандерс, також припустив, що будь-які переговори з Росією про припинення війни будуть лише тимчасовою паузою

Генерал зауважив, що союзники переоцінили те, як Росія відреагує на підтримку України

Колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс, вважає, що Захід занадто довго зволікав з наданням Україні далекобійної зброї, побоюючись реакції Путіна. Він закликає відкинути ці страхи та надати Україні все необхідне для перемоги. Про це пише The Times.

«Наразі ми повинні переконатися, що Україна може перемогти. Це не просто виживання на полі бою – йдеться про створення неприйнятних загроз для Росії, які змусять Путіна переглянути свої дії», – зазначив він.

Сандерс підкреслив, що війна, розпочата Путіним, «має майже расовий характер» і найкращий спосіб її зупинити – це допомогти Україні «створити неприйнятну загрозу» для Росії. Він вважає, що союзники переоцінили можливу реакцію Росії на підтримку України, і що побоювання щодо перетину «червоних ліній» виявилися безпідставними.

Генерал також застеріг від будь-яких переговорів з Росією, назвавши їх лише тимчасовою паузою. Він переконаний, що якщо дозволити Путіну захопити Україну, це призведе до капітуляції Заходу та підірве безпеку всього євроатлантичного простору.

Нагадаємо, протиповітряну оборону України для захисту від російських атак буде посилено. За словами президента України Володимира Зеленського, він обговорив роботу з партнерами над ППО та новими системами для України.

Зокрема, Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.

До слова, Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.

Як повідомлялося, винищувачі Повітряних сил ЗСУ долучилися до операції в Курській області. Так, у серпні український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.