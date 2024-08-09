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РФ повідомляє про проблеми зі світлом у Курській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ повідомляє про проблеми зі світлом у Курській області
У Курській області відсутнє електропостачання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Внаслідок падіння уламків українського БпЛА на трансформаторну підстанцію в одному із районів області виникла пожежа», – виконувач обов’язків губернатора регіону

На Курщині виникли проблеми з електроенергією після того, як РФ нібито збила безпілотники та ракети над областю. Про це повідомляє виконувач обов’язків губернатора регіону Олексій Смирнов.

«Внаслідок падіння уламків українського БпЛА на трансформаторну підстанцію в одному із районів області виникла пожежа. Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Білівського районів. Ведуться аварійні роботи. Підключення споживачів планується за резервними схемами», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. 

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

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Теги: енергетика Україна росіяни окупанти електроенергія росія ЗСУ війна АЕС

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