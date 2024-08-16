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Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп заробив сотні тисяч доларів на продажі Біблії – The New York Times
Книгу з автографом Трампа можна купити за тисячу доларів
фото із відкритих джерел

Трампу виплатили роялті $300 тис. за «Біблію Грінвуда»

Кандидат на посаду президента США республіканець Дональд Трамп заробив $300 тис. на підтримці схваленої ним Біблії. Про це пише The New York Times із посиланням на звітність політика. За даними газети, у його фінансовому звіті джерела доходів, активи та інвестиції часто описуються у межах, але деякі цифри наводяться докладно.

У декларації Трампа зазначені зобов'язання на $100 млн, що випливають із цивільних позовів, і прибуток від ліцензійних зборів за бренд політика в Омані та Дубаї та дохід від виданих після звільнення з посади президента книг, у тому числі схваленої ним Біблії. За даними звіту, Трампу виплатили роялті $300 тис. за «Біблію Грінвуда». Вона продається в Інтернеті за $60 або $1 тис. з автографом Трампа.

Раніше стало відомо, що Трамп може відновити свої передвиборчі виступи на відкритому повітрі, стоячи за куленепробивним склом. Колишній глава Білого дому наразі відмовився від таких виступів через нещодавній замах. Як правило, такі заходи безпеки застосовуються тільки до чинних глав держав, проте цього разу Секретна служба готова зробити виняток. Як повідомили співрозмовники телеканалу, Трамп висловив бажання повернутися до проведення передвиборних мітингів на відкритому повітрі, однак він хоче бути впевненим, що його життю нічого не загрожуватиме.

Нагадаємо, кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя. 

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Теги: США вибори Дональд Трамп політика

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