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РФ вдарила по Павлограду: є загиблий та руйнування (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ вдарила по Павлограду: є загиблий та руйнування (оновлено)
Попередньо, вже п'ятеро постраждалих внаслідок атаки
фото ілюстративне

За даними голови ОВА, загроза нового обстрілу досі зберігається

Сьогодні, 6 вересня, російські загарбники обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. Є постраждалі та руйнування.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Павлоград. Попередньо, вже п'ятеро постраждалих. Не минулося без руйнувань», – розповів він.

За даними голови ОВА, загроза зберігається, тому інформаційна тиша. «До відбою перебувайте в укриттях», – порадив Лисак.

Згодом Лисак додав, що вже відомо про одного загиблого і кількість постраждалих зростає. «На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка. У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей», – додав голова ОВА.

Як повідомлялося, у ніч на 6 вересня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину. З вечора і до пізньої ночі окупанти обстрілювали кілька районів області. Внаслідок обстрілів РФ у Нікополі постраждали двоє цивільних.  Нікопольський район став мішенню для безпілотників, важкої артилерії та РСЗВ «Град».  У Павлоградському та Синельниківському районах лунали вибухи та вирували пожежі. У Синельниківському районі вогонь знищив господарську споруду та пошкодив близько десяти приватних будинків. 

Також у ніч на 6 вересня ворог атакував Львівську область трьома ударними дронами. Їх усі збили наші сили протиповітряної оборони. Загиблих чи постраждалих немає. Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував область трьома ударними безпілотниками. Усі їх наша ППО знешкодила.

Теги: росія окупанти обстріл Дніпропетровщина ворог

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