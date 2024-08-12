У Росії військова вантажівка збила чоловіка на переході на очах у його дітей (відео)
Чоловік загинув на місці просто на очах у дітей – позаду нього донька та син їхали на самокатах
У російському Волгограді військова вантажівка знесла чоловіка на пішохідному переході прямо на очах у дітей, пише видання Baza.
Зазначається, що чоловік зліз із пенні-фартингу (велосипеда з великим колесом) і йшов по переходу разом із дітьми на зелене світло. У цей момент по крайній лівій смузі мчала військова вантажівка, водій якої навіть не пригальмував.
Чоловік загинув на місці просто на очах у дітей – позаду нього донька та син їхали на самокатах.
Загиблим виявився реставратор Сергій Тіпайлов. Пізніше та ж вантажівка врізалася в УАЗ і знову зникла з місця ДТП.
Моторошне відео з боліт😱
Військова вантажівка на смерть збила пішохода у Волгограді.
Це так з Курщини тікають?
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Повідомляється, що водія вантажівки вже затримали – ним виявився 39-річний чоловік. Порушено кримінальну справу.
Куди так поспішали російські окупанти – не повідомляється.
Нагадаємо, на Камчатці, в РФ, офіцер на автомобілі врізався у групу з 11 солдатів, які саме переходили дорогу. Троє поранених госпіталізовані. За даними Baza, 27-річний військовий РФ, лейтенант Ігор Н. не впорався з керуванням і в'їхав у групу строковиків, які саме йшли до їдальні.
В аварії постраждали загалом 11 людей. Троє з них були госпіталізовані. Інші отримали медичну допомогу на місці.
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