У Росії військова вантажівка збила чоловіка на переході на очах у його дітей (відео)

За мить до зіткнення. Водій військової автівки навіть не пригальмував

Чоловік загинув на місці просто на очах у дітей – позаду нього донька та син їхали на самокатах

У російському Волгограді військова вантажівка знесла чоловіка на пішохідному переході прямо на очах у дітей, пише видання Baza.

Зазначається, що чоловік зліз із пенні-фартингу (велосипеда з великим колесом) і йшов по переходу разом із дітьми на зелене світло. У цей момент по крайній лівій смузі мчала військова вантажівка, водій якої навіть не пригальмував.

Чоловік загинув на місці просто на очах у дітей – позаду нього донька та син їхали на самокатах.

Загиблим виявився реставратор Сергій Тіпайлов. Пізніше та ж вантажівка врізалася в УАЗ і знову зникла з місця ДТП.

Повідомляється, що водія вантажівки вже затримали – ним виявився 39-річний чоловік. Порушено кримінальну справу.

Куди так поспішали російські окупанти – не повідомляється.

Нагадаємо, на Камчатці, в РФ, офіцер на автомобілі врізався у групу з 11 солдатів, які саме переходили дорогу. Троє поранених госпіталізовані. За даними Baza, 27-річний військовий РФ, лейтенант Ігор Н. не впорався з керуванням і в'їхав у групу строковиків, які саме йшли до їдальні.

В аварії постраждали загалом 11 людей. Троє з них були госпіталізовані. Інші отримали медичну допомогу на місці.