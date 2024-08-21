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Росіяни вдруге за вечір обстріляли селище на Запоріжжі – ОВА

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росіяни вдруге за вечір обстріляли селище на Запоріжжі – ОВА
Селище Малокатеринівка Запорізької області пізно ввечері 20 серпня зазнало повторного удару з боку російських окупантів
фото з відкритих джерел

Військові РФ продовжують обстрілювати прифронтові громади Запорізької області

Запорізьке селище Малокатеринівка знову стало мішенню російських окупантів пізно ввечері 20 серпня. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Новий обстріл стався через кілька годин після того, як російський снаряд влучив у дитяче кафе, спричинивши численні жертви та поранення. Внаслідок повторного обстрілу у Малокатеринівці виникли пожежі у приватних будинках. Наразі інформація про можливих постраждалих відсутня.

«Росіяни здійснили артилерійський обстріл Малокатеринівки Запорізького району. Як наслідок, сталось займання приватних будинків. Інформація щодо постраждалих не надходила», – написав начальник ОВА у своєму Telegram.

Ситуація у прифронтових районах Запорізької області залишається напруженою. Російські війська продовжують тероризувати місцеве населення, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

Він додав, що дані щодо можливих постраждалих внаслідок цього артилерійського обстрілу наразі не поступали.
 

Нагадаємо, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області.

До слова, впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет.

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Теги: Запоріжжя обстріл Іван Федоров росіяни

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