Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Внаслідок обстрілів понівечені 11 осель місцевих, гараж, два авто та човен

У ніч на 6 вересня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину. З вечора і до пізньої ночі окупанти обстрілювали кілька районів області. Внаслідок обстрілів РФ у Нікополі постраждали двоє цивільних. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район став мішенню для безпілотників, важкої артилерії та РСЗВ «Град».

«З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини. По Нікопольському били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ «Град». У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи», – зазначив Лисак.

Криворіжжя також не оминула ворожа атака. Дрон-камікадзе поцілив у приватний будинок, на щастя, обійшлося без жертв.

У Павлоградському та Синельниківському районах лунали вибухи та вирували пожежі. У Синельниківському районі вогонь знищив господарську споруду та пошкодив близько десяти приватних будинків.

Наслідки цієї жахливої ночі ще ліквідовуються. Рятувальники та комунальні служби працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, а медики надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл РФ (фото).