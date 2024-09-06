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Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалі
Рятувальники ліквідують наслідки нічних обстрів
фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів понівечені 11 осель місцевих, гараж, два авто та човен

У ніч на 6 вересня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровщину. З вечора і до пізньої ночі окупанти обстрілювали кілька районів області. Внаслідок обстрілів РФ у Нікополі постраждали двоє цивільних. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район став мішенню для безпілотників, важкої артилерії та РСЗВ «Град». 

«З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини. По Нікопольському били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ «Град». У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи», – зазначив Лисак.

Криворіжжя також не оминула ворожа атака. Дрон-камікадзе поцілив у приватний будинок, на щастя, обійшлося без жертв.

У Павлоградському та Синельниківському районах лунали вибухи та вирували пожежі. У Синельниківському районі вогонь знищив господарську споруду та пошкодив близько десяти приватних будинків.

Наслідки цієї жахливої ночі ще ліквідовуються. Рятувальники та комунальні служби працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, а медики надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл РФ (фото).

Теги: окупанти Дніпропетровщина

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