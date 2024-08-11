Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW

Путін був незадоволений тим, як російське військове командування справляється із ситуацією на Курщині

Російський диктатор Володимир Путін призначив голову ФСБ Олександра Бортнікова командувачем «контртерористичної операції» (КТО) у Курській області. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Путін, імовірно, призначив Бортнікова головою «контртерористичної операції», тому що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії та кремлівському режиму», – пояснили аналітики.

Вони нагадали, що Бортніков займався переговорами та забезпечив гарантії засновнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину під час заколоту влітку минулого року. Після свого переобрання Путін публічно похвалив директора ФСБ за забезпечення безпеки та суверенітету Росії.

На думку аналітиків, призначення Бортнікова керівником протидії наступу у Курській області свідчить про те, що Путін був незадоволений тим, як російське військове командування справляється із ситуацією.

Раніше під час екстреної наради Радбезу, яку Путін провів 7 серпня на тлі успішного просування ЗСУ в Курській області, Герасимов пообіцяв президенту зупинити і відкинути війська, які здійснили вторгнення, за межі Росії.

Згодом Герасимов поширив неправдиву інформація про нібито «зупинку» просування вглиб Росії. Також він набрехав про кількість військових ЗСУ, які беруть участь в операції на Курщині. Після його заяв було втрачено ще близько десяти населених пунктів та газовимірювальну станцію «Суджа», через яку російський газ подається до Європи.

А вже 9 серпня на території Курської, Білгородської та Брянської областей РФ було запроваджено режим КТО.