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Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»
Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка» о 3:30 ранку
фото з соцмереж

За попередньою інформацією, на аеродромі горять склади пально-мастильних матеріалів

У Нижньогородській області на військовому аеродромі «Саваслейка» вночі лунали вибухи. Супутники зафіксували на території аеродрому загоряння.

Раніше російське Міноборони заявило про повітряні атаки із застосуванням безпілотників та про роботу ППО у Нижньогородському регіоні.

Зокрема, супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка» о 3:30 ранку. За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів.

Згідно зі свідченнями очевидців, по базі було здійснено близько 10 «прильотів». За попередньою інформацією, на даній авіабазі можуть базуватися носії ракет «Кинджал» літаки МіГ-31К.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал».

«Саваслейка»авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію четвертого Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Розташована поблизу села Саваслейка Кулебакського району, між містами Викса , Кулебаки та Навашино. З кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

До слова, уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії.

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Теги: аеродром росія війна пожежа NASA

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