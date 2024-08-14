Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»
За попередньою інформацією, на аеродромі горять склади пально-мастильних матеріалів
У Нижньогородській області на військовому аеродромі «Саваслейка» вночі лунали вибухи. Супутники зафіксували на території аеродрому загоряння.
Раніше російське Міноборони заявило про повітряні атаки із застосуванням безпілотників та про роботу ППО у Нижньогородському регіоні.
Зокрема, супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка» о 3:30 ранку. За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів.
Згідно зі свідченнями очевидців, по базі було здійснено близько 10 «прильотів». За попередньою інформацією, на даній авіабазі можуть базуватися носії ракет «Кинджал» літаки МіГ-31К.
💥У Ніжегородській області безпілотниками атаковано військова авіабаза "Саваслейка"
Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/8REDTBTi99
Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал».
"Еще один на Саваслейку идет. Как они зае*али!":
Повідомляється про 10 прильотів по авіабазі.
Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/hCM9fokXI5
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.
До слова, уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії.
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