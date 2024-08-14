Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»

За попередньою інформацією, на аеродромі горять склади пально-мастильних матеріалів

У Нижньогородській області на військовому аеродромі «Саваслейка» вночі лунали вибухи. Супутники зафіксували на території аеродрому загоряння.

Раніше російське Міноборони заявило про повітряні атаки із застосуванням безпілотників та про роботу ППО у Нижньогородському регіоні.

Зокрема, супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка» о 3:30 ранку. За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів.

Згідно зі свідченнями очевидців, по базі було здійснено близько 10 «прильотів». За попередньою інформацією, на даній авіабазі можуть базуватися носії ракет «Кинджал» літаки МіГ-31К.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал».

«Саваслейка» – авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію четвертого Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Розташована поблизу села Саваслейка Кулебакського району, між містами Викса , Кулебаки та Навашино. З кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

"Еще один на Саваслейку идет. Как они зае*али!":



Повідомляється про 10 прильотів по авіабазі.



Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/hCM9fokXI5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 14, 2024

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

До слова, уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії.