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Атака дронів на Львівщину: згоріли вантажівки (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Атака дронів на Львівщину: згоріли вантажівки (фото, відео)
Наслідки атаки дронів на Львівщину, 6 вересня 2024 р.
фото: ДСНС

У промисловій зоні впали уламки безпілотника, виникла пожежа

У ніч на 6 вересня ворог атакував Львівську область трьома ударними дронами. Їх усі збили наші сили протиповітряної оборони. Загиблих чи постраждалих немає. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу «шахед» – «герань-2». Загорілися чотири вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають», – йдеться в повідомленні.

Над ліквідацією займання працювали 32 пожежники, залучали шість одиниць спецтехніки.

Загалом під час двох повітряних тривог, які оголошували на Львівщині цієї ночі, ворог атакував область трьома ударними безпілотниками. Усі їх наша ППО знешкодила.

Жертв чи постраждалих – нема. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

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Наслідки атаки дронів на Львівщину, 6 вересня 2024 р.
фото: ДСНС

Як повідомлялося, сьогодні вночі, 6 вересня, Львівський район зазнав ворожої повітряної атаки. Внаслідок падіння уламків російського дрона-камікадзе поблизу села Малехів спалахнула пожежа на складах. 

Теги: Львівщина дрон безпілотник

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