Кремль визнав Дурова своїм: заява

Напередодні свого арешту Павло Дуров міг зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Баку

Російська влада після критики Дурова несподівано почала захищати бізнесмена та обіцяє надати йому «всю необхідну допомогу»

Російська Федерація готова надавати підтримку затриманому в Парижі засновнику Telegram Павлу Дурову як росіянину. Про це заявив на брифінгу речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Як зазначив Пєсков, ситуація із захистом Дурова ускладнена тим, що бізнесмен має французьке громадянство.

«Ми сподіваємося, що пан Дуров має всі необхідні можливості для організації свого правового захисту. Природно, з урахуванням його російського громадянства ми готові надавати всю необхідну допомогу і сприяння, але тут ситуація ускладнена також тим, що він є і громадянином Франції теж», – заявив він.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров міг шукати зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Баку кілька днів тому.

Натомість Пєсков одразу ж виступив із заявою, що Путін не зустрічався з Дуровим у Баку.

Як відомо, можливість такої зустрічі неодноразово обговорювалася після того, як Дурова заарештували у Франції. Приводом до обговорення було те, що Дуров та Путін одночасно перебували в Баку. Тоді російський диктатор був в Азербайджані із дводенним держвізитом 18-19 серпня.

Варто зазначити, що Дуров публічно заявляв, що не асоціює себе з Росією та не вважає себе росіянином. Так, його прессекретар стверджував, що Павло Дуров покинув Росію багато років тому, «не маючи наміру повертатися». У 2021 році росіянин Павло Дуров отримав французьке громадянство. Останнім часом він переважно жив в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Попри спроби заблокувати Telegram кілька років тому, зараз російська влада почала захищати Павла Дурова. Затримання бізнесмена викликало бурхливу реакцію в багатьох колах РФ. Так, заступник секретаря Ради безпеки Дмитро Медведєв дорікнув мільярдерові, що той сильно прорахувався, коли вирішив виїхати з Росії і стати «людиною світу». Зокрема, Медведєв пригадав, що Дуров свого часу відмовився співпрацювати з російськими силовиками.

Нагадаємо, французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram Павла Дурова, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями. Також, за словами представника поліції, справу Дурова розслідують національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю та національне управління боротьби з шахрайством. Він все ще перебуває під вартою.

До слова, Об'єднані Арабські Емірати звернулися до уряду Франції з проханням надати своєму громадянину Павлу Дурову, засновнику Telegram, якого французька влада заарештувала в аеропорту Париж-Ле Бурже, всі необхідні консульські послуги в терміновому порядку. Про це йдеться в заяві МЗС країни.

У заяві Міністерства закордонних справ наголошується, що ОАЕ уважно стежать за справою свого громадянина і надають пріоритет добробуту своїх громадян, захисту їхніх інтересів і надання їм усіх аспектів підтримки, що є ключовим пріоритетом для ОАЕ.

Раніше у Telegram уперше прокоментували затримання свого генерального директора Павла Дурова у Франції. У заяві зазначено, що Дуров «не має чого приховувати», і компанія дотримується законів ЄС, зокрема закону про цифрові послуги.