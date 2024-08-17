The Washington Post: Наступ ЗСУ на Курщині зірвав таємні переговори з Росією

За даними ЗМІ, непрямі переговори між Україною та РФ були зірвані через несподіване вторгнення ЗСУ в Курську область

Катар обговорював із Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари протягом останніх місяців

Цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації у Доху, столицю Катару, для переговорів про укладення історичної угоди, яка б припинила удари по об’єктах енергетики з обох сторін. Про це пише The Washington Post із посиланням на дипломатів, знайомих із перебігом перемовин.

Непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в Курську область Росії минулого тижня, зазначають журналісти. До відома, про таку можливу угоду і запланований саміт раніше ніде не повідомлялося.

«Готовність долучитися до переговорів свідчить про певні зрушення для обох країн, принаймні щодо обмеженого припинення вогню», – розмірковує видання.

Утім, дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники відклали зустріч із катарськими офіційними особами після вторгнення України в західну частину РФ.

Делегація Москви назвала це «ескалацією», сказав дипломат, додавши, що Київ «не попередив Доху про свій транскордонний наступ».

Водночас посадовець наголосив, що Росія нібито не скасувала переговори, а попросила дати їй час.

За словами співрозмовника видання, хоча Україна все одно хотіла відправити свою делегацію у Доху, Катар відмовився, оскільки не бачить користі від односторонньої зустрічі.

Також дипломат розповів, що Катар обговорював із Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари протягом останніх двох місяців. За його словами, сторони домовилися про саміт у Досі, залишилося лише узгодити незначні деталі.

«Після Курська росіяни відступили», – сказав ще однин співрозмовник, знайомий із переговорами.

Росіянин, який має тісні зв'язки з дипломатичним колом, дав зрозуміти, що «Путін не буде налаштований укладати угоду після Курської наступальної операції».

У відповідь на запит The Washington Post Офіс президента України повідомив, що саміт у Досі перенесли «через ситуацію на Близькому Сході», але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ проконсультується зі своїми партнерами щодо імплементації обговореного.

Водночас Кремль на запити журналістів не відповів. Білий дім також відмовився від коментарів.

Дипломат, який брифінгував про переговори, сказав, що і Київ, і Москва продемонстрували свою готовність прийняти домовленості напередодні саміту. Але високопосадовці в Києві мали змішані очікування щодо того, чи можуть переговори бути успішними. За словами двох осіб, знайомих із ходом переговорів, дехто оцінював шанси на успіх у 20 відсотків, а інші передбачали ще гірші перспективи, навіть якби штурму Курська не сталося.

«У нас є лише один шанс пережити цю зиму, і то, якщо росіяни не почнуть нових атак на енергосистему», - цитує видання українського чиновника, який був поінформований про переговори.

Нагадаємо, що на Заході припинилися розмови про припинення вогню та переговори між Україною та РФ. Це сталося через наступ ЗСУ на Курську область.

До слова, головнокомандувач Сирський повідомив, що протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

Раніше повідомлялося, що на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.