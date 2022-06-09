Російський олігарх хоче перереєструвати бізнес і отримати українське громадянство

Михайло Фрідман народився на Західній Україні

Російський олігарх Михайло Фрідман планує отримати українське громадянство. Також Фрідман хоче перереєструвати в Україні свій бізнес. Про це керівник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

«Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі», – розповів він.

Новіков вважає, що перереєстрація бізнесу Фрідмана в Україні вигідна, оскільки це передбачає додаткові податки до українського бюджету.

«Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин», – сказав голова НАЗК.

Фрідман – уродженець Львова та є співвласником «Альфа-груп». Forbes оцінює його активи у $15,2 млрд. Олігарх зараз перебуває під діями санкцій США, Британії, ЄС та Канади.

Нагадаємо, раніше російський олігарх Фрідман виступив проти війни з Україною.

А нещодавно стало відомо, що Україна заарештувала активи російського олігарха Фрідмана на понад 12 млрд грн.

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