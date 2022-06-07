Окупанти в Мелітополі готують «референдум»: хочуть приєднатися до Росії

Зрадниця Данильченко дякує РФ за підтримку та говорить про «назавжди разом»

Окупаційна влада в Мелітополі почала підготовку так званого «референдуму» про приєднання до Російської Федерації. Про це заявила фейкова «мер» Мелітополя Галина Данильченко.

За її словами, сьогодні окуповане місто відвідав перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

«Ми в свою чергу дуже вдячні Російській Федерації за ту допомогу і підтримку, яку нам надають. Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією, Російська Федерація тут назавжди, і ми тепер починаємо готуватися до референдуму», – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія планує «референдум» про приєднання Херсонської області на осінь 2022 року. При цьому офіційно в Кремлі не хочуть говорити про такі референдуми.

Раніше стало відомо, що Кремль знайшов причину не проводити «референдуми» на Донбасі і Херсонщині.

До слова, рашисти вибовкали, коли збираються приєднати Донбас і Херсонщину до Росії.

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