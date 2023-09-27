РФ знову вдарила по Дніпропетровщині: зайнялися пожежі, є поранені (фото)
Під ударом окупантів була Нікопольщина
У ніч на 27 вересня російські окупанти знову вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини. Постраждали Мирівська громада та сам Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Постраждали дві людини – чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості», – розповів він.
У результаті удару зайнялася двоповерхова будівля. Вогонь рятувальники приборкали.
«Пошкоджене приватне підприємство. Понівечені чотири господарські споруди, одна – знищена вщент. Побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач», – повідомив Лисак.
Станом на 8 годину на Дніпропетровщині повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Лисак закликав мешканців області залишатися в укриттях.
Нагадаємо, триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.
Минулої доби Росія завдала чергового удару по Україні, застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих «Шахедів».
Також ворог завдав десять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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