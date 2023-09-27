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Скільки цивільних загинуло в Україні з початку війни? Шокуючі цифри ООН

Діана Гасюк
glavcom.ua
Скільки цивільних загинуло в Україні з початку війни? Шокуючі цифри ООН
фото з відкритих джерел

В ООН вважають, що реальна кількість втрат серед цивільних значно вища

З початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, загинуло щонайменше 9 701 цивільних осіб, а ще 17 748 були поранені. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Проте, за даними ООН, реальна кількість втрат серед цивільного населення може бути значно вище.

Українська вища комісія з питань прав людини (УВКПЛ) звітує, що в контрольованих Україною частинах Донецької та Луганської областей загинули 4287 осіб, а поранені – 6324. На окупованих Росією територіях кількість загиблих складає 805 осіб, а поранених – 2815.

Однак у відомстві стверджують, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії наразі ускладнене. Зокрема, йдеться про Маріуполь, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк.

В інших регіонах, які знаходяться під контролем України 11 577 втрат (3 263 загиблих і 8 314 поранених). На територіях, які знаходяться під окупацією 1641 втрата (1346 загиблих і 295 поранених).

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв. 

Як повідомлялося, Росія вибудувала розвинену систему тортур і жорстокого поводження з полоненими українцями. Про це заявив генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс. За останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

Теги: Маріуполь росія Генпрокурор смерть прокурор населення Андрій Костін погрози

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