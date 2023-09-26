Зеленський анонсував посилення українських дій проти російських окупантів

Президент пояснив, що наразі санкцій недостатньо, проте їх буде більше

Санкцій проти Росії недостатньо, тому Україна буде активніше діяти проти держави-терориста. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Чітко бачимо, які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії», – заявив президент.

Глава держави також повідомив, що сьогодні провів засідання Ставки, на якому була обговорена ситуація на фронті, наступальні дії ЗСУ та оборонні операції. «Важливі доповіді щодо Сходу, Півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Я дякую всім українським воїнам, які відзначились», – наголосив Зеленський.

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Триває 580-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області.