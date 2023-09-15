Стрілянина в Дніпрі: суд обрав запобіжний захід учасниці інциденту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб

Жінка себе винною не вважає

Сьогодні, 15 серпня, Бабушкінський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід жінці, яка перебувала в автівці під час інциденту, коли патрульний застрелив чоловіка. Про це повідомляє «Суспільне».

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Прокурор просив про домашній нічний арешт (з 20:00 до 8:00) для підозрюваної. Підозрювана ж попросила відпустити її під особисте зобов`язання.

«Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю», — сказала жінка.

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Вона також розповіла, що патрульний не надав їй свого посвідчення. І зазначила, що тікати після того, як зупинили автівку, вона не збиралася.

Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб.

Прокурори та підозрювана від коментарів журналістам відмовилися.

Нагадаємо, 29 серпня патрульний поліцейський смертельно поранив чоловіка у Дніпрі. Встановлено, що правоохоронці намагались зупинити авто, водій якого проігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно, почалася бійка. Двоє патрульних отримали травми голови і пізніше були госпіталізовані. Під час сутички один з патрульних відкрив вогонь з табельної зброї та смертельно поранив нападника.

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Згодом правоохоронці Дніпра повідомили про підозру 23-річній жінці за опір поліцейському.