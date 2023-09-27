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На Донеччині окупанти розграбовують корисні копалини

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Донеччині окупанти розграбовують корисні копалини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупаційна адміністрація ухвалила список корисних копалин, на які готує видавати «ліцензії»

Адміністрація тимчасово окупованих територій Донецької області готується видавати «ліцензії» на видобуток корисних копалин в регіоні. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупаційна адміністрація ухвалила список корисних копалин, на які готує видавати «ліцензії». Йдеться про глину, вапняк, пісок й інше. 

Центральна національна служба нагадує, що всі ці «ліцензії» не мають жодної юридичної сили та спрямовані лише на створення ілюзії легітимності пограбування регіону, яке вже відбувається.

Раніше аналогічний перелік природних ресурсів для розграбування був створений на окупованих територіях Запорізької області. Курує проєкт розграбування українських надр російське міністерство природи.

У ЦНС зауважили, що після деокупації захоплених регіонів України кожен причетний до видачі «ліцензії», а також ті, хто займаються грабежем безпосередньо, понесуть відповідальність за злочини перед народом України.

Раніше повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки України арештували корпоративні права чотирьох підприємств-надрокористувачів, власники яких є підсанкційними особами та громадянин Російської Федерації. 

Згадані підприємства мали спеціальні дозволи на користування надрами та видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей. Також вони торгували будівельними матеріалами по всій Україні.

Видобуті корисні копалини загальнодержавного значення за заниженою вартістю продавалися на підконтрольні підприємства, які у подальшому перепродували їх підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Ця схема дозволяла ухилятися від сплати податків.

Теги: окупанти Донеччина пограбування

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