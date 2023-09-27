На Донеччині окупанти розграбовують корисні копалини

Окупаційна адміністрація ухвалила список корисних копалин, на які готує видавати «ліцензії»

Адміністрація тимчасово окупованих територій Донецької області готується видавати «ліцензії» на видобуток корисних копалин в регіоні. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Окупаційна адміністрація ухвалила список корисних копалин, на які готує видавати «ліцензії». Йдеться про глину, вапняк, пісок й інше.

Центральна національна служба нагадує, що всі ці «ліцензії» не мають жодної юридичної сили та спрямовані лише на створення ілюзії легітимності пограбування регіону, яке вже відбувається.

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Раніше аналогічний перелік природних ресурсів для розграбування був створений на окупованих територіях Запорізької області. Курує проєкт розграбування українських надр російське міністерство природи.

У ЦНС зауважили, що після деокупації захоплених регіонів України кожен причетний до видачі «ліцензії», а також ті, хто займаються грабежем безпосередньо, понесуть відповідальність за злочини перед народом України.

Раніше повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки України арештували корпоративні права чотирьох підприємств-надрокористувачів, власники яких є підсанкційними особами та громадянин Російської Федерації.

Згадані підприємства мали спеціальні дозволи на користування надрами та видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей. Також вони торгували будівельними матеріалами по всій Україні.

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Видобуті корисні копалини загальнодержавного значення за заниженою вартістю продавалися на підконтрольні підприємства, які у подальшому перепродували їх підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Ця схема дозволяла ухилятися від сплати податків.