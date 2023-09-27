Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському і Бахмутському напрямках

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 27 вересня

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 вересня.

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Ворожі удари по Україні

Минулої доби Росія завдала чергового удару по Україні, застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих «Шахедів».

Також ворог завдав десять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Авіаційних ударів зазнали Грабовське, Попівка Сумської області; Стариця, Гатище, Синьківка, Куп'янськ, Берестове Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Костянтинівка, Північне, Авдіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Благодатне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Берислав, Миколаївка, Ольгівка та місто Херсон Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

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Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено п’ять артилерійських засобів, три райони зосередження особового складу та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.