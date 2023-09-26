В окупованому Бердянську лунають вибухи

Місцеві мешканці чули мінімум три вибухи один за одним

Окупанти заявили, що збили ракету поблизу Бердянська

Сьогодні, 26 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізькій області пролунали вибухи. Гучні звуки чули всі райони міста, а в будинках зникало світло. Про це повідомляє Telegram-канал «Бердянськ Сьогодні».

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«І знов бердянці повідомляють про вибухи! Ще один гучний вибух. Чули майже всі мікрорайони і в нижній частині міста, і на горі», - йдеться в повідомленні.

Як уточнюють в Telegram-каналі, місцеві чули мінімум три вибухи один за одним.

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«Ще один дуже гучний вибух! Бердянці також повідомляють, що під час вибуху на мить зникло світло у будинках», - додають автори.

Згодом окупанти заявили, що збили ракету поблизу Бердянська.

Як повідомлялося, надверчір суботи, 23 вересня, на тимчасово окупованих територіях України, а саме – на півдні пролунали вибухи. «Бавовна» прилетіла до російських окупантів у захоплені ними Бердянськ та Токмак Запорізької області.

Розпочалася 580-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 24 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури.