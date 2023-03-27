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Вівторок здивує різкою зміною погоди

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вівторок здивує різкою зміною погоди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Завтра слід очікувати на дощі та мокрий сніг, сильний штормовий вітер та похолодання

Сьогодні, 27 березня, в Україні очікується найтепліший день у найближчій перспективі, а від завтра погода різко зміниться. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко. 

За її даними, 28 березня в Україні сніжитиме та литимуть дощі, здійметься вітер та сильно похолодає.

«Вівторок виявиться ух, якою несподіванкою! 28 березня на заході, півночі та у більшості центральних областей України очікується різка зміна погоди: похолодання, штормовий вітер та серйозні дощі з переходом у мокрий сніг!» – зазначила Діденко.

Крім того, можливе тимчасове утворення снігового покриву.

«У вівторок на сході та південному сході ще втримається тепла погода, проте надалі й там похолоднішає», – зауважила синоптикиня.

У понеділок, 27 березня, повсюди в Україні буде тепло, каже Наталка Діденко. Максимальна температура повітря, за її даними, становитиме +12°С... +18°С.

Сьогодні на киян чекає найтепліший день тижня, далі – різке похолодання. У Києві, за словами Наталки Діденко, понеділок буде теплим, до +14°С. Опади сьогодні малоймовірні.

«З вівторка, 28 березня, у Києві також очікується різка зміна погоди – суттєве похолодання, дощ з переходом у мокрий сніг, сильний штормовий вітер», – попередила синоптикиня.

До слова, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, наприкінці березння та на початку квітня в Україні очікується суттєве похолодання  з опадами.

Як відомо, за середньої температури повітря понад +8°С протягом трьох діб послуги з центрального теплопостачання споживачів припиняються – опалювальний сезон завершується: які міста та коли призупинять подачу тепла до житлових будинків.

Теги: прогноз погоди вітер Наталка Діденко

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