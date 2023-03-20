Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Місцями туман: прогноз погоди на 20 березня

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Місцями туман: прогноз погоди на 20 березня
фото: Главком

Синоптики прогнозують, що опадів на території України не очікується

Сьогодні, 20 березня, очікується тепла погода без опадів, за виключення східних регіонів. У західних та центральних областях прогнозують туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

20 березня синоптики очікують мінливу хмарність. За прогнозами синоптиків, не варто очікувати дощу. Лише у східних областях місцями трохи дощитиме. Вітер змінюватиме свій напрямок, проте буде несильним: 3-8 м/с. У західних та центральних областях обіцяють туман.

Уночі температура на території України коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, проте на півдні та сході в темну пору доби температура складатиме +1-6°. Удень стовпчик термометра підійметься до 8-13° тепла, на крайньому півдні та Прикарпатті до 16°.

Місцями туман: прогноз погоди на 20 березня фото 1

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні небо час від часу буде закрите хмарами, проте дощу не очікується. Вітер змінюватиме свій напрямок і матиме швидкість 3-8 м/с.

На Київщині температура вночі складатиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень сягне 8-13° тепла.

У столиці вночі температура триматиметься на 0°, а вдень стовпчик термометра підійметься до +10-12°.

Теги: прогноз погоди вітер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росіяни тероризують жителів Херсонщини через відсутність паспорта РФ – Генштаб 
Росіяни тероризують жителів Херсонщини через відсутність паспорта РФ – Генштаб 
Місцями туман: прогноз погоди на 20 березня
Місцями туман: прогноз погоди на 20 березня
Дефіцит ліків та крові для цивільних у Криму: загострюється гуманітарна криза
Дефіцит ліків та крові для цивільних у Криму: загострюється гуманітарна криза
Україна має можливість розпочати контрнаступ: аналітика ISW (мапа)
Україна має можливість розпочати контрнаступ: аналітика ISW (мапа)
П’ятеро працівників ДСНС перебувають у полоні росіян
П’ятеро працівників ДСНС перебувають у полоні росіян
Візит Путіна у Маріуполь: серійний вбивця повертається на місце злочину – CNN
Візит Путіна у Маріуполь: серійний вбивця повертається на місце злочину – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
19K
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
13K
Терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті
11K
Агентство ООН у справах біженців відновило виплати біженцям: як отримати
11K
З'явилося дивне відео «візиту» Путіна в Маріуполь
11K
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту