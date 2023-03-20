Місцями туман: прогноз погоди на 20 березня

Синоптики прогнозують, що опадів на території України не очікується

Сьогодні, 20 березня, очікується тепла погода без опадів, за виключення східних регіонів. У західних та центральних областях прогнозують туман. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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20 березня синоптики очікують мінливу хмарність. За прогнозами синоптиків, не варто очікувати дощу. Лише у східних областях місцями трохи дощитиме. Вітер змінюватиме свій напрямок, проте буде несильним: 3-8 м/с. У західних та центральних областях обіцяють туман.

Уночі температура на території України коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, проте на півдні та сході в темну пору доби температура складатиме +1-6°. Удень стовпчик термометра підійметься до 8-13° тепла, на крайньому півдні та Прикарпатті до 16°.

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Прогноз погоди на Київщині

У регіоні небо час від часу буде закрите хмарами, проте дощу не очікується. Вітер змінюватиме свій напрямок і матиме швидкість 3-8 м/с.

На Київщині температура вночі складатиме від 2° морозу до 3° тепла, а вдень сягне 8-13° тепла.

У столиці вночі температура триматиметься на 0°, а вдень стовпчик термометра підійметься до +10-12°.