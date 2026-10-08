Рятувальники завершили роботи у Прилуках: Зеленський назвав кількість жертв

Серед жертв російського ракетного удару – п'ятеро дітей

У Прилуках Чернігівської області завершилася пошуково-рятувальна операція після російського ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку. Кількість загиблих зросла до 22 людей, серед яких п'ятеро дітей. Ще 54 людини постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, серед 54 постраждалих – семеро дітей. До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 500 фахівців екстрених служб.

❗️ У Прилуках завершено пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару по багатоповерхівці 7 жовтня, - Зеленський Кількість загиблих зросла до 22 людей. Серед них п’ятеро дітей. 54 людини постраждали, семеро з них – діти. Вранці 8 жовтня Росія вдарила авіабомбою по звичайній зупинці громадського транспорту в Краматорську - 12 людей загинули. Ввечері 7 жовтня у Києві двоє людей загинули через удар по житловому будинку. Ще четверо людей поранено, двоє з них – діти. На Одещині через російську атаку дроном пошкоджено притулок для тварин. Знову під ударами була енергетика. Загалом через російські обстріли є руйнування у 10 областях — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 8, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 15 людей, зокрема п'ятирічну дитину. «Вже завершилась пошуково-рятувальна операція у Прилуках після російського ракетного удару по пʼятиповерхівці. На жаль, кількість загиблих зросла до 22 людей. Серед них п’ятеро дітей. Мої співчуття всім рідним і близьким. П’ятдесят чотири людини постраждали, семеро з них – діти. Понад 500 фахівців екстрених служб було залучено на місці. Дякую кожному й кожній. Відучора врятували 15 людей, зокрема й 5-річну дитину», – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що після ракетного удару по Прилуках російські війська продовжили обстрілювати інші регіони України.

Також глава держави повідомив про наслідки російського удару по житловому будинку в Києві. За його словами, ввечері внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей.

На Одещині російський безпілотник пошкодив притулок для тварин. Крім того, під ударами знову опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Загалом, за словами президента, внаслідок російських обстрілів зафіксовано руйнування у десяти областях України.

Нагадаємо, що російські війська 8 жовтня завдали удару по пасажирському автобусу в Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 12 людей, ще десятки зазнали поранень. Рятувальники продовжують пошукові роботи, а інформація про кількість постраждалих уточнюється.