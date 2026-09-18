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Зеленський зробив заяву після першого дня Карпатського саміту

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський зробив заяву після першого дня Карпатського саміту
Президент подякував учасникам саміту та партнерам, які долучилися до спільних ініціатив і проєктів
фото: Офіс президента України

За словами Зеленського, кожен візит партнерів до України та їхня участь у спільних проєктах є підтримкою української держави, її громадян та Європи під час війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Карпатський макрорегіон під час російської агресії став однією з найбільш надійних основ захисту України. Про це глава держави заявив після Карпатського саміту, який відбувся у Гуті Івано-Франківської області, пише «Главком».

«Зараз, у час російської агресії, Карпатський макрорегіон став однією з найбільш надійних основ нашого захисту. Це про силу, яка є і буде», – сказав Зеленський. Президент подякував учасникам саміту та партнерам, які долучилися до спільних ініціатив і проєктів.

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Саміт в Карпатах
фото: Офіс президента України

За словами Зеленського, кожен візит партнерів до України та їхня участь у спільних проєктах є підтримкою української держави, її громадян та Європи під час війни.

«Дякую всім, хто підтримав наш Карпатський саміт. Дякую всім, хто сьогодні тут із нами, в Гуті на Франківщині. Кожен такий візит в Україну, ваша участь у спільних ініціативах та проєктах – це завжди про підтримку нашої держави, наших людей і нашої Європи у час війни», – наголосив президент.

«Карпатська вісімка» (C8)новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія.

Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів.

Перший саміт C8 проходить 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині. 

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський заявив, що під час економічної частини саміту «Карпатської вісімки» планується укласти інвестиційні та торговельні угоди загальною вартістю близько €1 млрд.

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Теги: Володимир Зеленський війна дипломатія

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