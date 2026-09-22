Зеленський зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку: що очікувати від розмови

Лідери обговорять укладення енергетичного перемир’я з Росією

Президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом сьогодні у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Він буде домагатися укладення енергетичного перемир’я з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Українці побоюються, що Росія готується цієї зими завдати ударів по об’єктах тепло- та електропостачання на тлі посилення повітряних атак з обох боків, які вже завдали значної шкоди портам, складам, суднам та енергетичній інфраструктурі, а також паралізували експорт через Чорне море.

Деякі критики вважають, що зосередженість Трампа на війні в Україні є спробою відвернути увагу від його протистояння з Іраном, яке спричинило різкий стрибок світових цін на енергоносії.

Зустріч Зеленського з Трампом відбудеться під час щорічного зібрання світових лідерів в Організації Об’єднаних Націй. Очікується, що до Нью-Йорка також прибуде міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У середу він має зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо.

Reuters зазначає, що через нестабільні взаємини між Зеленським і Трампом характер їхніх відносин змінювався відтоді, як минулого року Трамп вступив на посаду президента США та припинив масштабну військову допомогу Україні. У лютому 2025 року зустріч між двома лідерами переросла у словесну суперечку в Овальному кабінеті. Водночас їхня зустріч в Організації Об’єднаних Націй минулого року ознаменувалася різкою зміною риторики Трампа на користь Зеленського: тоді він заявив, що Україна може витіснити Росію з усієї своєї території.

У вівторок Зеленський також обговорить із Трампом можливість отримання Україною американських ракет ППО «Патріот» напередодні зими. Протягом останніх місяців Росія значно активізувала використання безпілотників із реактивними двигунами для атак на Україну, а в липні випустила по країні найбільшу кількість балістичних ракет за один місяць від початку війни. Це становить серйозну проблему для України, оскільки такі ракети можна перехоплювати лише за допомогою систем ППО «Патріот», яких бракує.

Нагадаємо, президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом. Також очікується близько 20 зустрічей, переговори щодо посилення протиповітряної оборони та підписання нової Drone Deal.

Як повідомлялося, у вівторок Дональд Трамп і Володимир Зеленський мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляє The Guardian, під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.