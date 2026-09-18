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Туск анонсував переговори із Зеленським віч-на-віч: про що говоритимуть

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Туск анонсував переговори із Зеленським віч-на-віч: про що говоритимуть
Туск прибув до України та анонсував переговори із Зеленським
фото: Kprm

Польський прем'єр заявив про «складні місяці» попереду та назвав одне з оборонних питань майбутньої розмови

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував тривалі переговори віч-на-віч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту «Карпатської вісімки». Сторони планують обговорити участь Польщі в антибалістичній коаліції, двосторонні відносини та регіональну співпрацю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Про майбутні переговори Туск розповів після прибуття на саміт в українських Карпатах. За його словами, метою його візиту також стало бажання продемонструвати підтримку України.

«Попереду у України і всіх нас – складні місяці, сповнені викликів, тож у такі часи важливо демонструвати солідарність. Для мене важливо, аби наші українські друзі бачили, що Польща – поруч з ними», – сказав прем'єр Польщі.

Туск повідомив, що на полях саміту запланована окрема тривала розмова із Зеленським. Однією з тем стане можливе залучення Варшави до антибалістичної коаліції.

«Ми обговоримо участь Польщі в антибалістичній коаліції. У нас запланована довша зустріч віч-на-віч, буде нагода обговорити двосторонні відносини. Але ключова тема, звісно – ширша регіональна співпраця», – заявив Туск.

Польський прем'єр також планував провести переговори з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо. Однак словацький прем'єр в останній момент скасував участь у саміті. Словаччину на заході представлятимуть на нижчому рівні.

Нагадаємо, 18 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про створення нового формату C8 – «Карпатської вісімки». До нього увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина.

За словами Зеленського, новий формат має зосередитися на безпеці, енергетиці, розширенні логістики, транскордонній економічній співпраці та підтримці громад.

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Теги: саміт Буковель Польща Дональд Туск Україна Володимир Зеленський переговори

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