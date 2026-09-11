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Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана
Президент: Вітаю єврейську громаду України та всіх у світі, хто святкує Рош га-Шана
фото: Офіс президента

Глава держави побажав, щоб цей новий рік приніс надійний мир у кожну родину

Сьогодні, 11 вересня, президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вітаю єврейську громаду України та всіх у світі, хто святкує Рош га-Шана. Кожного й кожну, хто зустрічає це свято, захищаючи життя та відстоюючи свободу й безпеку інших. Бажаю миру, добра та злагоди. Початок нового року – це завжди час для нових надій і віри в краще майбутнє», – наголосив президент.

Глава держави побажав, щоб цей новий рік приніс надійний мир у кожну родину. «Нехай у ньому буде якомога більше світла, людяності та добра, яке завжди перемагає зло. Шана това у-метука!», – додав він.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Обмеження запроваджують у зв’язку з проведенням Рош га-Шана та приїздом паломників-хасидів.

Зауважимо, що в Умань станом на ранок 11 вересня прибуло понад 45 тис. паломників-хасидів.

До слова, у 2026 році Рош га-Шана – єврейський Новий рік – розпочався із заходом сонця у п'ятницю, 11 вересня, і завершиться ввечері в неділю, 13 вересня. За єврейським календарем, це 1-2 тишрея 5787 року. Одним із найвідоміших місць святкування Рош га-Шана за межами Ізраїлю є Умань на Черкащині. Щороку сюди приїжджають брацлавські хасиди, щоб зустріти Новий рік біля могили рабі Нахмана – засновника брацлавського напряму хасидизму. Саме тому напередодні Рош га-Шана до Умані прибувають тисячі паломників.

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Теги: Володимир Зеленський єврейський Новий рік Рош Га-Шана

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