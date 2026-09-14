Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора

На момент появи президентського указу генпрокурор перебуває у п'ятиденному відрядженні за кордоном

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ №905/2026 оприлюднив глава держави. Про це повідомляє «Главком».

скриншот president.gov.ua

«Відсторонити Кравченка Руслана Андрійовича від посади Генерального прокурора», – йдеться в указі президента.

Зазначається, що рішення ухвалене відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко з 13 вересня перебуває у службовому відрядженні у Франції. Відповідний наказ про своє п'ятиденне відрядження він підписав сам. Кравченко поїхав до Парижа для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи щодо українських дітей. Про це свідчить копія наказу генерального прокурора, яка є у розпорядженні «Главкома».

Поїздка Кравченка відбувається на тлі його заяви про відставку та конфлікту з керівництвом антикорупційних органів. 14 вересня Кравченко оприлюднив підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Варто зазначити, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.