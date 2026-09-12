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Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються у Канаді на винищувачах F-16

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються у Канаді на винищувачах F-16
Зеленський: Пишаємося, що в нас в Україні, в наших Збройних Силах є саме таке покоління молодих льотчиків
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський поспілкувався з українськими пілотами про особливості навчання

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими пілотами, які проходять вишкіл на базі Міжнародної школи підготовки військових пілотів у канадському місті Норт-Бей. Про це пише «Главком».

На військовій базі Главу держави зустріли демонстраційним прольотом чотирьох літаків L-39 під керуванням українських курсантів, після чого Зеленський ознайомився з роботою тренувального центру, випробував кабіну симулятора та ознайомився з процесами технічного обслуговування й забезпечення систем життєдіяльності авіаперсоналу.

Під час спілкування з курсантами президент відзначив високий рівень підготовки молодих льотчиків ЗСУ та подякував іноземним фахівцям за роботу.

«Хлопці навчаються, щоб бути готовими опанувати сучасні винищувачі, зокрема F-16 та «гріпени», і посилити українську бойову авіацію. Робимо все для захисту неба, і головне для цього – хороші та вмотивовані пілоти. Пишаємося, що в нас в Україні, в наших Збройних Силах є саме таке покоління молодих льотчиків. Дякую Канаді, усім інструкторам і навчальному центру за якісну підготовку», – написав Зеленський.

Зеленський наголосив, що опанування сучасного досвіду є критично важливим, адже окрім F-16, цього року в Україні з'являться винищувачі Gripen та з часом інші типи літаків. З квітня 2025 року в школі навчається 21 український військовий: вони виконують щоденні польоти на реактивних L-39 та проходять третю і четверту фази льотного вишколу перед переходом на іноземні бойові борти.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав США якнайшвидше посилити санкційний тиск на Росію. Він наголосив, що Вашингтон має достатньо інструментів, щоб обмежити здатність Москви фінансувати війну проти України. 

«Санкції потрібно вводити зараз. Санкції повинні бути сильні. Це інструмент, який є в США для того, щоб позбавляти Росію можливості щоденно фінансувати війну проти України», – заявив Зеленський під час розмови з Фарідом Закарією на полях Ялтинської європейської стратегії – 2026.

Варто нагадати, що у Палаті представників США готуються розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Документ раніше просував сенатор Ліндсі Грем.

Ініціатива передбачає посилення економічного тиску на Москву та нові обмеження для країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Таким чином Вашингтон хоче зробити співпрацю з Росією дорожчою для держав, які допомагають їй отримувати доходи від експорту.

Теги: Канада Володимир Зеленський навчання винищувач F-16

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