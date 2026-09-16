Удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Президент зробив заяву

Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих внаслідок удару по мікроавтобусу

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні вранці росіяни вдарили по звичайній міжміській маршрутці біля Нікополя FPV-дроном. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, ще сім людей отримують медичну допомогу. Жодної військової логіки, просто чергове звірство. Мої співчуття рідним та близьким…», – зазначив президент.

Також Зеленський наголосив, що не припиняються російські атаки по логістиці й критичній інфраструктурі: на Миколаївщині окупанти вдарили по локомотиву пасажирського потяга. «Є пошкодження залізничної станції та тепловоза, але добре спрацювала команда «Укрзалізниці» – вчасно попередили людей, обійшлося без постраждалих. Майже 170 пасажирів були евакуйовані. Був також удар по електровозу в Ковелі. У Києві з ночі триває ліквідація пожежі», – додав він.

Також, за словами президента, під обстрілами були Херсонщина, Донеччина, Полтавщина.

«Кожен із цих ударів – це про життя звичайних людей, яких потрібно захистити, змусивши Росію зупинити цю її дурнувату війну. І жодні подарунки агресору у вигляді послаблених санкцій точно не спрацюють на мир. І саме зараз, цими днями, на розгляді в Конгресі Сполучених Штатів важливий законопроєкт Ліндсі Грема, який може дати правильні сигнали й допомогти зробити правильні кроки до справжнього миру. Йдуть обговорення і у ЄС щодо продовження санкцій проти Росії за її ж війну», – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив: «Коли кожного дня відбуваються такі жорстокі російські вбивства, важливо, щоб санкційні кроки у відповідь на війну були сильними. Не час послаблювати тиск. Час робити все, щоб дипломатія спрацювала завдяки силі. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає».

Нагадаємо, 16 вересня російська терористична армія вдарила по рейсовому автобусу на Нікопольщині. Унаслідок цього загинули пʼятеро людей. Державна служба України з надзвичайних ситуацій показала наслідки атаки.