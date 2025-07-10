Робот на «нулі». У ЗСУ масштабують застосування наземних роботизованих комплексів

Держава фінансує вже майже 200 найменувань наземних дронів

На сьогодні 22 бойові бригади застосовують наземні роботизовані комплекси, всі роботи – вітчизняної розробки, повідомив офіцер відділу розвитку наземних систем управління безпілотних систем командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Ровенський під час презентації окремих, найбільш запитаних на фронті моделей.

У бригадах створено окремі взводи та роти назмених безпілотних комплексів (НРК), і в 2025 році цей процес активно масштабується, підкреслив майор Ровенський.

Стрімкий розвиток наземних роботів обумовлений інтенсивністю ворожих FPV, що фактично унеможливлює бойову роботу на лінії боєзіткнення, що за останні пів року фактично перетворилася на багатокілометрову мертву кілл-зону, де простіше вціліти роботу, а не людині. Наразі мета – врятувати життя наших воїнів на передньому краї, завдання -максимум – надалі наземні дрони мають максимально замінити «на нулі» солдата.

Робот «Ардал» призначений для доставки вантажів на позиції та для евакуації поранених фото: glavcom.ua

На сьогодні найбільше наземних роботів призначені для логістичних завдань, тобто доставки на позиції води, боєкомплекту, харчів, та евакуації поранених, решта майже 12% – бойові наземні комплекси на кшталт уже відомого броньованого робота «Лють», оснащеного кулеметом, а також роботи, які вміють мінувати та розміновувати територію.

«Саме технології вирішать хід цієї війни», – запевнив Володимир Ровенський, підкресливши, що на сьогодні Україна значно випереджає Росію в розробці та застосуванні наземних роботів.

Як вдалося дізнатися «Главкому», натепер держава фінансує близько 200 найменувань різноманітних наземних роботів для фронту, всі вони розроблені і виготовлені вітчизняними виробниками. Комплекси дуже різні, їхня вартість у середньому коливається у межах 40-60 тис. доларів.