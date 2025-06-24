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Москва схвалила дозвіл на службу для осіб без громадянства

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Москва схвалила дозвіл на службу для осіб без громадянства
Минулого року Путін уже послабив правила отримання громадянства для іноземців
фото з відкритих джерел

Росія відкриває двері армії для осіб без громадянства в рамках зусиль з поповнення військ для війни в Україні

Російські законодавці у вівторок, 24 червня, ухвалили законопроєкт, який дозволяє особам без громадянства підписувати військові контракти. Цей крок є частиною поточних зусиль Кремля щодо збільшення чисельності військ для ведення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Члени нижньої палати Державної думи РФ схвалили законопроєкт, який вносить зміни до чинних законів про військову службу, оборону та пов'язані з ними питання.

Згідно з новим законодавством, військові вербувальники зможуть ставитися до осіб без громадянства так само, як і до іноземних громадян, які бажають вступити на службу. Головною ж принадою для потенційних новобранців стане можливість подати заяву на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою після проходження військової служби.

Тепер законопроєкт передається до верхньої палати Ради Федерації для єдиного голосування, після чого його має підписати російський диктатор Володимир Путін. Він набуде чинності в день підписання.

Російські законодавці висловили сподівання, що після підписання законопроєкту вдасться залучити до 5 тис новобранців без громадянства.

За даними Федеральної служби безпеки (ФСБ), лише у 2024 році до Росії в'їхало майже 90 тисосіб без громадянства, хоча ці цифри можуть включати повторні в'їзди тих самих осіб. Міністерство внутрішніх справ Росії, яке не розрізняє у своїх звітах іноземців та осіб без громадянства, зафіксувало 5,93 млн таких осіб, які зареєструвалися для роботи у 2024 році. Проте менше 1% з них отримали дозволи на роботу.

Минулого року Путін уже послабив правила отримання громадянства для іноземців, які служать у російській армії. Однак, за словами російського експерта з питань міграції Вадима Коженкова, ця політика не призвела до значного зростання кількості призовників.

Нагадаємо, російська сторона підкидає тіла своїх громадян під час обміну загиблими. Серед переданих тіл знаходять навіть тих, хто мав при собі російські паспорти. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це «руські». Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їх стороні. Громадянин Ізраїлю. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована», – зауважив президент.

Також, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія перетворила обміни тілами та полоненими на інструмент інформаційної маніпуляції. За його словами, на полі бою обміни загиблими і навіть пораненими відбуваються вже давно – це звична практика у військових умовах. Втім, Кремль навмисно надає Україні велику кількість тіл, аби створити враження про нібито масові втрати серед українських військових. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Ви розумієте, як це працює? Тому що вони вам дають тисячі, а ви їм тисячі не віддали. Тобто на полі бою відбувалися обміни тілами, вони вже були. Але вони ніколи не виходили на якийсь публічний рівень. Це такий, по-військовому звичний елемент, коли на полі бою обмінюються вбитими. А, чесно кажучи, обмінювалися і важко пораненими. Це нормально абсолютно – обмінятися пораненими», – наголосив президент.

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Теги: росія війна армія Україна громадянство

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