Окупанти атакували навчальний центр Сухопутних військ

Загарбники не вперше намагаються бити по навчальних центрах та полігонах

Унаслідок удару поранення отримав один військовий

Сьогодні, 24 червня, Російська Федерація атакувала ударними безпілотниками типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військових.

Зазначається, що внаслідок удару поранення отримав один військовослужбовець. Його доправлено в лікарню. За словами військових, чисельних втрат вдалося уникнути завдяки запровадженому комплексу превентивних заходів та алгоритмів безпеки.

«Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника. Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять.

Раніше у соцмережах поширювали інформацію про удар по полігону «Новомосковський» біля села Черкаське, де дислокувалась одна з механізованих бригад ЗСУ. Міноборони РФ оприлюднювало відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Згодом українське військове командування підтвердило удар.

До слова, Збройні сили оновили програму базової загальної військової підготовки. Було розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які «зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони».