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Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
У Збройних силах України створено угруповання Сил безпілотних систем
фото з відкритих джерел

Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління – з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА

З метою підвищення ефективності управління, трансформації Сил та адаптації до вимог сучасної війни, створено угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили безпілотних систем.

«Угруповання об’єднує всі військові частини СБС та лінії дронів. Вперше підрозділи діятимуть у межах єдиної вертикалі управління – з визначеною структурою, чіткою взаємодією та спільним баченням тактики застосування БпЛА. Це забезпечить впровадження уніфікованих підходів, злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем», – йдеться у дописі.

Зазначається, що більшість підрозділів новоствореного угруповання вже ефективно виконують бойові завдання. Командування угрупованням здійснює командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

«Це один із ключових етапів у межах реалізації 100-денного плану розвитку СБС. Дане рішення закладає основу для масштабного, системного застосування безпілотних систем у сучасній війні», – наголосили Сили безпілотних систем.

До слова, у складі Збройних сил України створено новий 8-й корпус Десантно-штурмових військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. «Створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним. Ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом», – йдеться у повідомленні.

Теги: ЗСУ безпілотник

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