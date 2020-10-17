Родинам загиблих у катастрофі військового Ан-26 перерахували перші гроші



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Уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві

Рішення про решту виплат буде прийнято після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи

Міністерство оборони України перерахувало перші кошти для виплати одноразової грошової допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули внаслідок катастрофи літака АН-26Ш у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

Зазначається, що понад 28 мільйонів гривень спрямовано Сухопутним військам ЗСУ для розподілу по військкоматах. Наступного тижня військові комісаріати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги.

«Наразі рішення про виплати прийнято щодо 19 загиблих курсантів Харківського Національного університету Повітряних Сил. Документи щодо них розглянуто Комісією Міноборони, протокол засідання якої затверджено міністром оборони України», – додали у міністерстві.

Рішення про решту виплат буде прийнято після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи.

На сьогодні продовжує працювати Урядова комісія та триває робота з проведення технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Результати роботи останньої мають бути подані міністру оборони до 25 листопада.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.