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    Арахамія: українська армія має бути на 100% контрактною

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    <p><span>Давид Арахамія: </span><span>контрактна армія повинна бути добре оснащена, мати ракетну програму, мати флот<o:p></o:p></span></p> - Арахамія: українська армія має бути на 100% контрактною

    Давид Арахамія: контрактна армія повинна бути добре оснащена, мати ракетну програму, мати флот

    На думку нардепа, для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна

    Українська армія на 100% має бути контрактною. А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано.

    Про це заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

    «Для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна. У нас зараз є і заклик, ви розумієте. Тому що держава дуже багато грошей витрачає на підготовку цього контрактника. Коли він звільняється, ми фактично не оптимально використовуємо гроші», – сказав Арахамія.

    Він додав, що контрактна армія повинна бути добре оснащена, «мати ракетну програму, мати флот».

    «А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано», – зазначив нардеп.

    Нагадаємо, раніше Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що владі України варто почати обговорення даної ініціативи і провести розрахунки.

    Додамо, що Арахамія є головою підкомітету з питань нагляду за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

    Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов на строкову військову службу. За його словами, для скасування призову необхідна налагоджена система підготовки резерву.

    Раніше Хомчак розповів про реформу Збройних сил України.

    Як відомо, 1 жовтня в Україні почався осінній призов на строкову службу до армії. У жовтні-грудні Міноборони планує призвати 13 570 осіб.

    Міноборони армія контрактна армія військові партія Слуга народу Давид Арахамія
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