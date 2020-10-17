Арахамія: українська армія має бути на 100% контрактною



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Давид Арахамія: контрактна армія повинна бути добре оснащена, мати ракетну програму, мати флот

На думку нардепа, для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна

Українська армія на 100% має бути контрактною. А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано.

Про це заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна. У нас зараз є і заклик, ви розумієте. Тому що держава дуже багато грошей витрачає на підготовку цього контрактника. Коли він звільняється, ми фактично не оптимально використовуємо гроші», – сказав Арахамія.

Він додав, що контрактна армія повинна бути добре оснащена, «мати ракетну програму, мати флот».

«А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що владі України варто почати обговорення даної ініціативи і провести розрахунки.

Додамо, що Арахамія є головою підкомітету з питань нагляду за діяльністю правоохоронних та розвідувальних органів комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Разом з тим, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак розповів, коли в Україні можуть скасувати призов на строкову військову службу. За його словами, для скасування призову необхідна налагоджена система підготовки резерву.

Раніше Хомчак розповів про реформу Збройних сил України.

Як відомо, 1 жовтня в Україні почався осінній призов на строкову службу до армії. У жовтні-грудні Міноборони планує призвати 13 570 осіб.