Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 14 жовтня 2026 року

Відключення світла повʼязані з атаками РФ на енергосистему України

У Київській області 14 жовтня 2026 року діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Обмеження заплановані для усіх підчерг споживачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Енергетики оприлюднили графіки відключень світла для мешканців області. Обмеження електропостачання передбачені для всіх 12 підчерг. Тривалість відключень залежно від підчерги становитиме від чотирьох до восьми годин протягом доби.

Графіки відключення світла на Київщині 14 жовтня 2026 року

черга 1.1 – з 06:00 до 07:00, з 13:30 до 17:30;

черги 1.2, 2.1 та 2.2 – з 13:30 до 17:30;

черга 3.1 – з 06:30 до 10:30, з 17:00 до 21:00;

черга 3.2 – з 17:00 до 21:00;

черги 4.1 та 4.2 – з 08:00 до 10:30, з 17:00 до 21:00;

черга 5.1 – з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 22:00;

черга 5.2 – з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00;

черга 6.1 – з 13:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00;

черга 6.2 – з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00.

Відключення світла у Києві 14 жовтня 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.