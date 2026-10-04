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У Києві через перекриття Північного мосту змінено рух восьми маршрутів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві через перекриття Північного мосту змінено рух восьми маршрутів
«Київпастранс» закликав пасажирів стежити за оперативними змінами маршрутів
фото: «Суспільне»

Чотири тролейбусні та чотири автобусні маршрути тимчасово курсують за зміненими схемами

У Києві через перекриття руху Північним мостом змінено маршрути тролейбусів №29, 30, 31, 47 та автобусів №21, 73, 101, 114. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську  державну адміністрацію та «Київпастранс».

Тролейбуси №29, 30, 31 та 47 з лівого берега курсують від вулиці Милославської до Дарницької площі. На правому березі рух тролейбусів №29, 30 та 31 організовано відповідно від залізничної платформи «Куренівка», станції метро «Лук'янівська» та вулиці Кадетський Гай до станції метро «Почайна».

Також через перекриття Північного мосту змінено рух автобусів №21, 73, 101 та 114. Автобуси цих маршрутів курсують до Дарницької площі.

Окремо «Київпастранс» уточнив схему руху автобуса №114. У напрямку залізничного вокзалу він курсує за власним маршрутом, а в напрямку вулиці Милославської – через Подільський мостовий перехід.

Зміни в роботі громадського транспорту запроваджено через перекриття руху Північним мостом. Уранці 4 жовтня російські війська знову атакували переправу безпілотником. Дрон влучив у дорожнє полотно мосту, на місці удару утворилася вирва.

Крім того, внаслідок російської атаки у столиці було пошкоджено тепломагістраль. Через це жителі Деснянського району тимчасово залишилися без гарячої води. Ремонтні бригади працюють над відновленням гарячого водопостачання.

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Теги: Київ громадський транспорт Київпастранс КМДА

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