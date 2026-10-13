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Рада створила ТСК для розслідування можливих порушень із майном заводу «Арсенал»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рада створила ТСК для розслідування можливих порушень із майном заводу «Арсенал»
Будівля київського заводу «Арсенал» на початку листопада 2021 р.
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Парламент створив ТСК через розпродаж історичних корпусів і земель заводу «Арсенал» на Печерську

Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію, яка перевірить, як роками відчужувалися земля та нерухомість заводу «Арсенал» у центрі Києва. Рішення ухвалили 13 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Верховної Ради України.

Парламент ухвалив відповідну постанову № 15556. Під час голосування рішення підтримали 242 народні депутати.

Депутати перевірятимуть законність управління державним майном, земельні відносини та містобудівні рішення щодо об'єктів, які належали заводу та його правонаступникам. Комісія працюватиме над встановленням можливих порушень за весь період переходу заводського майна в приватні руки.  

Процес приватизації колишньої військової території на Печерську тривав роками і проходив у кілька хвиль. Перехід історичних корпусів «Арсеналу» у приватну власність фактично розпочався ще у 2018-2019 роках, коли Київська міська державна адміністрація розділила земельну ділянку заводу площею понад 25 гектарів через перехід права власності на окремі споруди до інших юридичних осіб. Частину нерухомості тоді здавали в оренду приватним компаніям з подальшим правом викупу.

Частина заводу «Арсенал» опинилася у приватній власності відомих київських забудовників Василя Хмельницького, Володимира Зубика, Дмитра Ісаєнка, Андрія Вавриша, Вадима Столара.

У квітні 2020 року в Офісі генерального прокурора відбулася нарада з керівництвом Державного космічного агентства. На ній стало відомо, що заводу «Арсенал» була завдана шкода на суму понад 1 млрд грн внаслідок виведення об'єктів у приватну власність та реалізації майна через податкову заставу.

У відчуженні майна «Арсеналу» слідство звинувачує службових осіб держпідприємства та колишнє керівництво Державного космічного агентства.

Нагадаємо також, що у жовтні 2021 року інвестори реставрації заводу «Арсенал» – консорціум інвесторів, серед яких власник «А Девелопмент» Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова, – придбали завод «Більшовик» на аукціоні за 1,429 млрд грн.

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Теги: слідство прокурор завод земля нерухомість Верховна Рада Київ

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