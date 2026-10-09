«Росія віддячить подальшим терором»: Зеленський розкритикував рішення щодо пального РФ

За словами президента, Москва може сприйняти такий крок як слабкість Сполучених Штатів

Глава держави закликав США посилити тиск на Москву та запропонував взаємно припинити удари по енергетиці

Президент Володимир Зеленський розкритикував послаблення санкцій проти Росії та заявив, що дозвіл на продаж російських нафтопродуктів може допомогти Кремлю продовжувати війну проти України. Він закликав Вашингтон посилити тиск на Москву й наголосив, що Київ готовий до дзеркальних кроків для припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Володимира Зеленського в його офіційному Telegram-каналі.

«Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія “віддячить” за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що послаблення обмежень без чіткої та тривалої домовленості про деескалацію лише заохочуватиме Росію до подальшої агресії. За його словами, Москва може сприйняти такий крок як слабкість Сполучених Штатів, продовжити бойові дії та завдати ще більших збитків Україні й іншим країнам.

«Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої деескалаційної домовленості з Росією – це очевидна слабкість, це грає на Росію, на те, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше буде поважати Америку і завдасть ще більше втрат і збитків світу», – зазначив глава держави.

Зеленський нагадав про російські удари по українських містах

Президент повідомив, що цього тижня Київ зазнав візиту двопартійної делегації Конгресу США. Американські законодавці запитали, що потрібно для завершення війни. Зеленський відповів, що Україна потребує санкційних заходів, передбачених законопроєктом сенатора Ліндсі Грема, підтримки для захисту населення та посилення тиску на Росію.

Він також згадав про розмову лідерів США та Росії, наголосивши на необхідності рішень, які справді наближатимуть мир.

За словами президента, нещодавнє рішення в Європі про зняття санкцій із російських олігархів не зупинило агресію. Зеленський заявив, що після цього російські удари та знущання з мирного населення лише посилилися.

Серед нещодавніх атак він назвав ракетний удар по житловому будинку в Прилуках, застосування авіабомб проти звичайних міських автобусів у Краматорську, а також постійні обстріли енергетики Києва та життєво важливої інфраструктури Дніпра, Харкова й Одеси. За словами глави держави, ці атаки призвели до десятків загиблих і сотень поранених.

Зеленський вважає, що Росія компенсує терором нездатність досягти визначених цілей на фронті. Він заявив, що цього року російські війська на фронті слабші, ніж у будь-який інший період війни, тому Володимир Путін покладається на залякування населення та намагається домогтися кулуарних домовленостей про послаблення санкцій, щоб виграти час для продовження бойових дій.

Україна готова припинити удари по російських НПЗ за умови взаємності

Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків. За його словами, американська команда знає позицію Києва: Україна припинить удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових об’єктах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

Президент пояснив, що українські удари по нафтових об’єктах РФ є відповіддю на багаторічну російську кампанію проти енергетичної системи України.

«Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу», – наголосив глава держави.

Зеленський закликав США домагатися реальної деескалації та забезпечити справедливу підтримку українського захисту. Він підкреслив, що домовленість має передбачати взаємні зобов’язання, а не односторонні поступки України.

Раніше «Главком» повідомляв, що Зеленський назвав умову, за якої Україна припинить удари по енергетиці Росії. Президент наголошував, що припинення атак має бути взаємним і охоплювати об’єкти, важливі для забезпечення життя людей.